الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الحريري في بعبدا خلال ساعات ... العُقـدة الدرزية أشدّ مـن المسيحية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال في حين علمت وكالة "أخبار اليوم"، أن لدى الرئيس المكلف سعد الحريري أفكاراً سيعرضها على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي سيلتقيه قريباً ومن الممكن أن يكون ذلك خلال الساعات المقبلة أو غداً لكن يبدو أن العُقد تحاصر الحكومة ولن تُبصر النور على المدى القريب.



الميثاقية



وأشار مصدر مطلع على تأليف الحكومة أن العُقدة الدرزية هي الأصعب، على الرغم من السجال الدائر بين "القوات اللبنانية" والتيار "الوطني الحر"، قائلاً: رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط يريد الإستئثار وإلغاء نتائج الإنتخابات النيابية.



وأوضح المصدر عبر وكالة "أخبار اليوم" أن الخشية من أن يختبئ جنبلاط وراء الميثاقية ليعمد من خلال غياب ثلاثة وزراء مثلا الى تعطيل جلسات مجلس الوزراء.



وذكر أنه حين كان "اللقاء الديموقراطي" يتألف من 17 نائباً كانت حصّته الوزارية وزيرين، مع العلم أن عدد كتلته اليوم أصبح 6 من أصل 9.



واشار المصدر الى أن حجم النائب طلال إرسلان على الساحة الدرزية أكبر من حجم حركة "أمل" لدى الشيعة، وبالتالي المعاملة بالمثل تفترض أن يكون له حصّة.



بيضة القبّان



وفي سياقٍ متصل، أشار مصدر درزي الى أنه في السياسة اللبنانية لطالما كان الحزب "التقدمي الإشتراكي" بيضة القبّان بمعنى أنه يمتلك حق "الفيتو" بالمفهوم السياسي، أضف الى ذلك أنه فاز بالنسبة الأعلى ونال العدد الأكبر من المقاعد، مع العلم أنه لو لم يترك جنبلاط شغوراً في لائحته لما استطاع إرسلان أن يفوز بالإنتخابات الى جانب ضمّه من قبل "التيار" الى لائحته.



وقال المصدر: إذا كان لا بد من تمثيل درزي خارج إطار "المختارة" فإن الوزير السابق وئام وهاب هو الأوْلى على اعتبار أنه نال أصواتاً درزية أكثر بكثير من إرسلان، وهذا ايضاً من ضمن نتائج القانون "النسبي".



وإذ اعتبر أنه لا يجوز لإرسلان رفع السقف عالياً جداً، ختم المصدر: إذا كان لا بدّ من تمثيل "للمعارضة الدرزية" فقد يكون إرسلان أخفّ وطأة من وهاب بالنسبة الى جنبلاط على اعتبار أنه هو مَن ترك مقعداً درزياً لإرسلان. المصدر : أخبار اليوم لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر