A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال كرر الرئيس نبيه بري ضرورة تشكيل الحكومة، مشددا على أن الثنائي الشيعي سهل عملية التشكيل وكان من المفترض أن تولد الحكومة قبل عيد الفطر.



بري يرى بحسب مصادره أنه مضطر للدعوة الى الى جلسة لانتخاب أعضاء اللجان لان هذه الجلسة كان يجب أن تحصل قبل عيد الفطر، وأشار امام زواره الى انه اذا لم يحصل أي تقدم خلال 48 ساعة بالملف الحكومي فهو بصدد الدعوة لجسلة عامة لمناقشة الوضع في البلاد بحضور حكومة تصريف الاعمال.



أكد نواب بعلبك الهرمل ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قلق من تأخر تشكيل الحكومة.



وافادوا بعد لقاء الرئيس بري في عين التينة انهم سهلوا عملية التشكيل الى أقصى الحدود"، وقالوا: "نريد من الجيش ان يقوم بحفظ الامن في بعلبك الهرمل وهذا ما بدأ العمل عليه".



وردا على سؤال حول غياب اللواء السيد عن الاجتماع، اوضحوا ان النائب السيد اعتذر عن الحضور بسبب ارتباطه بموعد آخر، الا ان وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر علّق ان السيد لا ينتمي الى أي كتلة أو تكتل. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر