غرد النائب نعمة افرام عبر حسابه على تويتر، قائلا: ألا تستدعي دراسة وزارة العمل والضمان عن ٢٧٠ ألف لبناني خسروا عملهم في السنوات العشر الأخيرة إعلان حالة طوارئ إقتصادية-إجتماعية... البطالة مصدر الآفات والتدمير المنهجي... حذار!



