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افرام: البطالة مصدر الآفات والتدمير المنهجي
 
 
 
 
 
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٩ تموز ٢٠١٨
 
غرد النائب نعمة افرام عبر حسابه على تويتر، قائلا: ألا تستدعي دراسة وزارة العمل والضمان عن ٢٧٠ ألف لبناني خسروا عملهم في السنوات العشر الأخيرة إعلان حالة طوارئ إقتصادية-إجتماعية... البطالة مصدر الآفات والتدمير المنهجي... حذار!
 
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