غرّد الصحافي محمد نمر عبر حسابه على تويتر كاتباً "أطمئنكم ان فنجان قهوة3 على طاولة التحضير وسيُعقد باشراف القائم بأعمال السفارة السعودية في بيروت وليد البخاري، وسفره للمملكة كان مرتباً مسبقاً لحضور اجتماعات تتعلق بترتيبات الحج ويعود بعد أيام لمتابعة نشاطه الديبلوماسي ببيروت بشكل طبيعي. هم يواجهون بالأكاذيب ونحن نرد بالحقائق".



وكانت صحيفة "الاخبار" قد نشرت خبرا يفيد بأن القائم بالأعمال السعودي لدى ​لبنان​ ​وليد البخاري​ ألغى في الساعات الأخيرة جميع مواعيده ونشاطاته في بيروت، بسبب "اضطراره" للسفر إلى ​السعودية​ اليوم. ونقلت الصحيفة معلومات تفيد بأن "الرياض استدعت البخاري، وهي تنوي تعيين دبلوماسي جديد (ضابط برتبة لواء) مكانه في بيروت".