الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان عون لكاغ: الحكومة ستولي الاقتصاد ومكافحة الفساد عناية خاصة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي في هولندا سيغريد كاغ، ان الحكومة المقبلة ستولي عناية خاصة بالشأن الاقتصادي واستكمال عملية مكافحة الفساد، وذلك بالتزامن مع معالجة سائر المسائل التي تهم اللبنانيين في ظل الاستقرار الامني الذي تنعم به البلاد منذ اكثر من سنة ونصف سنة.



ورحب بالتعاون بين لبنان وهولندا في المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا الحرص على تفعيل هذا التعاون وتطويره في المجالات كافة. وشكر رئيس الجمهورية للمملكة الهولندية مشاركتها في مؤتمرات دعم لبنان التي انعقدت في روما وباريس وبروكسل، مقدرا الاستعداد الذي ابدته كاغ لاستضافة بلادها مؤتمرا لمتابعة ما توصل اليه المشاركون في مؤتمر "سيدر" الذي عقد في باريس.



وكانت كاغ، التي شغلت قبل تعيينها في منصبها الوزاري منصب ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان، قد عبرت لعون في مستهل اللقاء الذي حضره سفير هولندا جانس والتمانس والوفد المرافق، عن سعادتها للعودة الى بيروت وزيرة للتجارة الخارجية في بلادها، مستذكرة الظروف التي عملت خلالها في بيروت. وهنأت رئيس الجمهورية على نجاح الانتخابات النيابية وقرب تشكيل حكومة جديدة. وعرضت لموقف بلادها الداعم لتعزيز التعاون مع لبنان في مجالات عدة، لاسيما في الشأنين الاقتصادي والزراعي لمواجهة التداعيات التي سببها نزوح السوريين الى لبنان منذ عام 2011، ولخبرة هولندا في مجالات التجارة والتدريب الزراعي، مؤكدة أن لبنان قادر على لعب دور ريادي في المنطقة لاسيما عند بدء عملية اعادة اعمار سوريا.



واستقبل عون رئيس "البيت اللبناني" في لوس انجلس جوزف كركي واطلع منه على النشاطات التي يقوم بها "البيت اللبناني" لاسيما لجهة تفعيل التواصل بين اللبنانيين والمتحدرين من اصل لبناني في الولايات المتحدة الاميركية عموما وفي لوس انجلس خصوصا، مع اهلهم واقربائهم في وطنهم الام، منوها بما تقوم به وزارة الخارجية لجمع شمل لبنان المقيم بلبنان المنتشر.



كما استقبل رئيس الجمهورية أفراد عائلة المسعف في الصليب الاحمر حنا لحود الذي استشهد في اليمن خلال تأديته واجبه الانساني مع البعثة الدولية للصليب الاحمر. ورافق افراد العائلة رئيس بلدية بريح صبحي لحود ومختارها الياس رشيد خليل والاب نجا شحادة الخوري وخادم رعية بريح الاب ايلي كيوان. وشكر الوفد الرئيس عون على مواساة العائلة باستشهاد المسعف لحود ومنحه وساما رفيعا تقديرا لعطاءاته الانسانية التي بلغت مرتبة الاستشهاد.



ورد عون محييا شجاعة الشهيد لحود ومعتبرا ان "كل من يتطوع في الصليب الاحمر يزخر بالعطاء من دون مقابل او حدود".



وقال: "ان الشهيد لحود يمثل لبنان المحبة والانسان، وقد استحق الوسام الذي رغبت في تمييزه به عن جدارة"، مشددا على انه "أمام من يبذل حياته في سبيل انقاذ الآخرين تصغر العطاءات وتبقى كلمات التضامن قاصرة عن التعبير عن حجم الخسارة". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر