الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الخطيب من صيدا: مشكلة المعمل ليست عويصة..وستعالج! A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب ان "التقرير الذي اعده الفريق التقني في وزارة البيئة الذي قام بالكشف على معمل معالجة النفايات في صيدا اظهر ان هناك مشكلة لكنها "ليست عويصة " وانه تم تحديد اسباب هذه المشكلة وتبلغ صاحب المعمل الذي تعهد بأن كل الأمور التي لحظها التقرير ستتم معالجتها في مهلة اقصاها شهر واحد على ان يبقى خلاله فريق من الوزارة موجودا يوميا في المعمل لمتابعة اي جديد ونكون خلال هذا الشهر ايضا قد بدأنا بمعالجة مشكلة الروائح التي تبين ان لها عدة مصادر وليس فقط المعمل".



كلام الوزير الخطيب جاء في ختام الاجتماع الذي عقده في مكتب رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في القصر البلدي للمدينة لمناقشة تقرير وزارة البيئة حول اداء معمل معالجة النفايات ، وشارك في الاجتماع الى جانب السعودي ، محافظ الجنوب منصور ضو وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد سمير شحادة ومدير عام شركة ibc المشغلة لمعمل النفايات المهندس نبيل زنتوت ونائب رئيس البلدية ابراهيم البساط وفريق عمل وزارة البيئة الذي كان اجرى كشفا على المعمل واعد التقرير التقني عن وضعه.



الخطيب



وقال الوزير الخطيب : "شكلت لجنة من الوزراة كشفت على المعمل بكل تفاصيل عمله وتبين العديد من الملاحظات التي هي مصدر من مصادر المشكلة التي اشتكى منها الناس ومعهم حق فيها ولا احد من المسؤولين يقول لا يوجد مشكلة .. هناك مشكلة لكن ليست عويصة وحددت اسبابها وتبلغ صاحب المعمل بحضور المحافظ وقائد المنطقة ورئيس البلدية وتم الالتزام من مدير المعمل بان كل الامور التي طرحت ستتم معالجتها في مهلة اقصاها شهر نكون خلاله تقريبا قضينا على الروائح وحللنا جزءا كبيرا من المشاكل البيئية داخل المعمل".



اضاف: "سنعود ونكشف وسيبقى فريق من الوزارة موجودا يوميا في المعمل طيلة الشهر وخلال وجوده اليومي اي مسألة تستلزم الاضاءة عليها ستبلغ ادارة المعمل والبلدية والمحافظ وستتابع. وخلال شهر نكون عالجنا اسباب المشاكل كلها ونعود نجري كشفا شاملا ووافيا ونبين كل الأمور كما هي بكل شفافية والتقرير الذي وعدنا به وضعت اسسه وركائزه ولم يتمكن فريق العمل من صياغته اليوم سيصاغ بين اليوم وغدا".



وقال: "اتعهد بالاعلام ان اسلم نسخة عن هذا التقرير لسعادة المحافظ ورئيس البلدية وقائد المنطقة ومدير المعمل ولنواب صيدا وحاضرون كوزارة ان نناقش معهم ومع اي فريق تقني ينتدبوه ومع فريق الوزارة بكل الأمور البيئية التي سيتضمنها التقرير".



وردا على سؤال حول تحرك المدعي العام المالي وتصريحه عن قدرة المعمل على الاستيعاب قال الوزير الخطيب: "لا اعرف لم اسمع المدعي العام المالي وكيف تحرك وبموجب ماذا تحرك، لم اعرف ، ليس لدي اي فكرة عن الموضوع لكن اكيد هذا سؤال سنجيب عليه وهي مدى قدرة المعمل على معالجة النفايات سنجيب عليه بشكل شفافية وكان يمكن ان يكون لدينا جواب اليوم لكن هناك امور لم تستكمل لدى فريق العمل اكيد خلال فترة قريبة جدا يكون لدينا الجواب الشافي".



وعما اذا تم تحديد المشكلة في المعمل قال الخطيب: "المشكلة متعددة المصادر ولنكن دقيقين مشكلة الروائح ليست كلها من المعمل ولا أنفي ولا ادافع عن المعمل، المنطقة هناك موبوءة ، البحيرة التي يرمى فيها نفايات من جهات لا احد يستطيع ضبطها وبقايا لحوم والصرف الصحي الذي يصب والدباغات والمعمل كلها مصادر للروائح التي ينزعح منها الناس. نحن الآن بدانا بالمعمل ووضعنا المعايير البيئية التي يجب ان يلتزم بها واكيد الناس قبل الشهر ستبدأ تلاحظ الفرق".



السعودي



من جهته قال السعودي: "الاجتماع منتج جدا وكما قال معالي الوزير كل الأمور توضحت وبعض الأمور تحتاج الى توضيح اكثر، والفريق الوزارة سيكون موجودا يوميا في المعمل لمتابعة النقاط التي يتضمنها التقرير الذي سيجهز خلال يومين كما قال معالي الوزير لذلك نحن معه ومع مصلحة المدينة للوصول الى النتائج المرجوة". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر