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المدير العام لمؤسسة الاسكان : طلبات القروض السكنية المقدمة سابقا لن تتوقف
 
 
 
 
 
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٩ تموز ٢٠١٨
 
أكد المدير العام لمؤسسة الاسكان روني لحود ان كل طلبات القروض السكنية المقدمة سابقا لن تتوقف، وأوضح انهم لن يستقبلوا طلبات جديدة في الوقت الحالي،لافتا الى أن القروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان متوقفة "لذا تم رفض الطلبات الجديدة".
واشار لحود في حديث الى برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI الى أن قرار ايقاف الطلبات الجديدة يخدم البت بالملفات القديمة لان هذه المسألة هي اجتماعية والتمييز فيها غير مقبول.
وأكد أنه سيتم البحث عن مصادر تمويل جديدة ، لافتا الى مشروع القانون الذي تقدم به تيار المستقبل يقضي بتمويل أو دعم للفوائد من قبل وزارة المالية
المصدر : lbc
 
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