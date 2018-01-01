الاثنين في ٩ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 07:36 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الحريري عن تسريب تفاهم معراب: الأخوة دائما يختلفون ثم يتصالحون
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٩ تموز ٢٠١٨
 
أكد الرئيس المكلّف سعد الحريري لتلفزيون 'المستقبل” تعليقاً على تسريب تفاهم معراب 'الاخوة دائما يختلفون ثم يتصالحون وأنا مرتاح ومتفائل”.

وشدّد الرئيس الحريري​، في كلمة له من السراي الحكومي خلال إطلاق مشروع 'صيف الابتكار 2018 – summer inovation”، على 'أنّنا نريد ​لبنان​ متطوّرًا تكنولوجيًّا ونريده أن يصبح مركزًا لكلّ أنواع التكنولوجيا ولدينا القدرة على ذلك، وأن يبقى شبابه فيه. يجب إعطاء فرصة للشباب والشابات ونفتح مجالات للعمل فيه، وهذا هدف لي”، مؤكّدًا 'ضرورة التركيز على العقول الموجودة في لبنان وتطوير التكنولوجيا”.

وبيّن 'أنّنا قادرون على أن ننهض بالبلد فقط من خلال التركيز على الأذهان والأدمغة الّتي لدينا في البلد، فما لدينا من طاقات وأذهان في البلد هي أهم من الغاز والنفط”.
المصدر : future tv
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٩ تموز ٢٠١٨ - الحريري التقى السفير المصري وكاغ »
٩ تموز ٢٠١٨ - الحريري لن يعتذر مهما تأخّر التأليف »
٩ تموز ٢٠١٨ - خطوط التشاور تنتظر عودة الحريري إلى بيروت في الساعات »
٨ تموز ٢٠١٨ - والدة الطفل المحرر من سوريا تشكر الحريري »
٦ تموز ٢٠١٨ - الحريري يدخل على خط معالجة أزمة مدارس المقاصد »
٤ تموز ٢٠١٨ - الحريري نعى قانصوه: عرف كيف يوازن بين ولائه السياسي »
٤ تموز ٢٠١٨ - محرّكات التأليف لن تتوقف والحريري سيواصل اتصالاته »
٣ تموز ٢٠١٨ - الحريري تلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي »