أكد الرئيس المكلّف سعد الحريري لتلفزيون 'المستقبل” تعليقاً على تسريب تفاهم معراب 'الاخوة دائما يختلفون ثم يتصالحون وأنا مرتاح ومتفائل”.



وشدّد الرئيس الحريري​، في كلمة له من السراي الحكومي خلال إطلاق مشروع 'صيف الابتكار 2018 – summer inovation”، على 'أنّنا نريد ​لبنان​ متطوّرًا تكنولوجيًّا ونريده أن يصبح مركزًا لكلّ أنواع التكنولوجيا ولدينا القدرة على ذلك، وأن يبقى شبابه فيه. يجب إعطاء فرصة للشباب والشابات ونفتح مجالات للعمل فيه، وهذا هدف لي”، مؤكّدًا 'ضرورة التركيز على العقول الموجودة في لبنان وتطوير التكنولوجيا”.



وبيّن 'أنّنا قادرون على أن ننهض بالبلد فقط من خلال التركيز على الأذهان والأدمغة الّتي لدينا في البلد، فما لدينا من طاقات وأذهان في البلد هي أهم من الغاز والنفط”.