A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعرب رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن امتعاضه من عدم الارتقاء السياسي إلى مستوى التحدي المتربص بالاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنّ الفوائد المصرفية على الليرة اللبنانية ناهزت الـ17% وعلى الدولار الـ11%، وسأل "إلى متى سيبقى المصرف المركزي مضطراً للتدخل لحفظ الاستقرار النقدي والمالي"؟، ملمّحاً في المقابل إلى أنه يعتزم دعوة الهيئة العامة في المجلس النيابي للانعقاد في الفترة المقبلة لانتخاب اللجان النيابية ومن ثم دعوتها لتدارس الوضع الاقتصادي والأوضاع العامة في البلاد.



ونقل عنه زواره لصحيفة "المستقبل" أنه "منزعج" للتأخر الحاصل في تأليف الحكومة نتيجة التناتش الدائر على الحصص الوزارية قائلاً "ارحموا البلد والناس والاقتصاد".



وأضاف "وضع البلد ليس على ما يرام، وسبق ان حذّرت من الوضع الاقتصادي الصعب والسيئ، واقول مجدداً انه لا يجوز ان يستمر هذا الوضع على ما هو عليه، وعلى هذا السوء الذي وصلنا اليه".



وتابع بري "ماذا نستفيد ويستفيد البلد والناس من انهيار الوضع الاقتصادي، الوضع سيئ واكثر من سيئ، ولا بد من مواجهته بما يتطلّب، لا يجوز ابداً الهروب من المسؤولية. اقول ذلك للجميع من دون استثناء، واؤكد انه لا بد من العمل على تشكيل الحكومة بشكل سريع."



وأشار إلى أنه يترقب لقاء الرئيس سعد الحريري خلال هذا الأسبوع للتشاور معه والتبصّر "لوين واصلين" بحسب تعبير بري الذي جدد التأكيد على أنه "جاهز للمساهمة بكل ما يُطلب منه" في سبيل محاولة تذليل العقبات أمام ولادة الحكومة العتيدة المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر