A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تستأنف مشاورات التأليف حركتها هذا الأسبوع مع انتهاء العطلة الرئاسية الصيفية، لتعود الحرارة إلى خطوط التشاور مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري خلال الساعات المقبلة إلى بيروت



وفي هذا السياق أوضحت مصادرعلى صلة بعملية تشكيل الحكومة لصحيفة "اللواء"، أن الرئيس الحريري سيجدد فور عودته اتصالات تأليف الحكومة، وتبريد الأجواء كما فعل سابقاً.



وقالت المصادر لـ " اللواء" ان الحريري سيعمل مع رئيس الجمهورية ميشال عون على حلحلة العقد التي باتت سياسية بامتياز ولا علاقة لها بعملية تشكيل الحكومة، ولم تستبعد المصادر ان يُطلق الحريري حركة ناشطة باتجاه كل الأطراف.



وقالت مصادر قريبة من "بيت الوسط" لـ " اللواء ان "الرئيس الحريري مصر على تشكيل الحكومة في أقرب وقت"، وأضافت أن " الأمور لا تزال في وقتها الطبيعي"



وتوقعت المصادر ان "يعقد اجتماع خلال اليومين المقبلين بين الرئيسين الحريري ونبيه بري في عين التينة، يكون عنوانه التشاور في ما حصل ويحصل من تطورات على صعيد عملية تأليف الحكومة". وقالت ان " الحريري سيضع برّي في طبيعة الجهود التي قام بها في غيابه لتبريد الأجواء السياسية تمهيداً لتأليف الحكومة في أجواء هادئة المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر