الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان تويني: لبنان يتقدم نحو الاقتصاد الإنتاجي بدل الريعي A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال إفتتحت الجمعية "العالمية للجهاز الحركي" (آي أم أس) مؤتمرها السنوي الحادي عشر، مساء اليوم في فندق فينيسيا في بيروت، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، وحضور رئيس الجمعية الدكتور طوني تنوري، العضوين المؤسسين الدكتور رجا شفتري والدكتور حسان سرحان، رؤساء الجمعيات العلمية العالمية والأقليمية ونحو 350 طبيبا مختصا في جراحة العظام من 23 دولة في العالم.



بعد النشيد الوطني، كانت كلمة ترحيبية من شفتري، ثم عرض سرحان أبرز ما سيناقشه المؤتمر في جلساته، التي ستنعقد على مدى أيام الأسبوع المقبل.



بعد ذلك تحدث تنوري، عن تاريخ تأسيس الجمعية، مشيرا إلى "المبادرات التي سوف تطلق في العام المقبل، والتي تتضمن التعليم والتطوير الدائم في مجال الاختصاص (الجهاز الحركي)"، لافتا إلى أن "المؤتمر المنعقد في لبنان للمرة الحادية عشر، ينفرد بالورش التطبيقية على الهياكل العظمية، التي استقدمت خصيصا من الولايات المتحدة الأميركية من أجل هذا الغرض".



وألقى تويني كلمة، فقال: "لقد شرفني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتمثيله في هذا المؤتمر، الذي هو على وجه كبير من الأهمية، وهو مؤتمر يتناول المواضيع الطبية، وتحديدا طب العمود الفقري، وأعتقد أن هذا المؤتمر مهم جدا، لأنه يقارب جميع التكنولوجيات الحديثة، التي توصل إليها الطب الحديث في كل بلدان العالم".



أضاف: "وإننا في معرض تقدم لبنان نحو الاقتصاد الإنتاجي بدل الاقتصاد الريعي، وتوجه فخامة الرئيس هو باتجاه الاقتصاد الإنتاجي، وللعبور إلى الإقتصاد الإنتاجي علينا تراكم المعرفة في التكنولوجيات الحديثة، وفي تكنولوجيات المعرفة والطب والصناعات والإلكترونيات، وكل ما يقارب موضوع الإنتاج الفكري والعلمي، وكذلك الإنتاج الصناعي والزراعي، ونرى في هذا المؤتمر مناسبة جيدة جدا للتعرف إلى التكنولوجيات، لكي تطلع مستشفياتنا وكل المؤسسات الطبية وأطباءنا على التكنولوجيات الحديثة، ونستلهم من هذا المؤتمر أفكارا جديدة بغية الانطلاق باتجاه الاقتصاد المنتج".

وختم "نحيي باسم فخامة الرئيس ميشال عون، القيمين على هذا المؤتمر والمنظمين والمشاركين، خاصة أنه مؤتمر سنوي يعقد في لبنان، وهو بادرة حسنة من جميع الأطباء، ولا بد من شكر الدكتور طوني تنوري والدكتور رجا شفتري والدكتور حسان سرحان، وقنصل لبنان في بوسطن إبراهيم حنا".



إشارة إلى أن المؤتمر كرم عددا كبيرا من رؤساء الجمعيات العلمية المتعاونة مع الجمعية "العالمية للجهاز الحركي" والمشاركة في المؤتمر، أبرزها: جمعية "شمالي أميركا للعمود الفقري" ممثلة برئيسها نورمن شاتكن وعدد كبير من الأطباء، جمعية "العالمية" وهي الأكبر عالميا في مجال جراحة العظام، إضافة إلى رؤساء الجمعيات المشاركة من دول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، كما قدمت الجمعية "العالمية للجهاز الحركي" درعا تقديرية لتويني. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر