أفادت معلومات ​صحفية​ أن "مناطق واسعة في قضاء ​الضنية​ تعاني من إنقطاع ​التيار الكهربائي​ منذ صباح اليوم، وبعد إتصالات إجرتها فاعليات من المنطقة مع ​مؤسسة كهرباء لبنان​، تبين إن عطلا طرأ على مخرجي كابلات ​الكهرباء​ المغذية لأغلب بلدات وقرى الضنية، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، وقد تعذر على ورش الصيانة انجاز إصلاح العطل اليوم، الأمر الذي سيستكمل غدا إيذانا بعودة التيار للمنطقة وتسبب إنقطاع التيار الكهربائي بأضرار لحقت بسلع و​مواد غذائية​ في المحال التجارية ووحال السمانة والمطاعم والمنازل، خصوصا وان مولدات الإشتراك الخاصة بدأت تعاني من ضغط عليها، ما دفع أصحابها إلى توقيف العمل بها ساعات للتبريد".



