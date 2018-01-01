أصدر رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود مذكرة داخلية توجه فيها الى رئيس المصلحة الإدارية والقانونية في المؤسسة طالبا وقف قبول أي طلب قرض سكني جديد إعتباراً من نهار الإثنين الواقع فيه 09 تموز 2018 وحتى إشعار آخر".



وجاء الإجراء الذي اتخذه مجلس إدارة المؤسسة في آخر اجتماع له منعاً للإحراج والتدخلات والوساطات بعدما لاقت بعض المصارف صعوبة في الموافقة على جميع طلبات القروض السكنية المستوفاة كامل شروط بروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة وجمعية مصارف لبنان، ولجؤ أخرى الى الإستنسابية في التعاطي مع المقترضين.