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جنبلاط: في عقل الطغاة مثل بشار وهتلر ونيرون نزعة نرجيسية للذات
 
 
 
 
 
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٨ تموز ٢٠١٨
 
كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد حنبلاط على 'تويتر”: 'وتبدو بصرى الحرير شاهدة على انتفاضة اطفال درعا. وفي عقل الطغاة مثل بشار وهتلر ونيرون نزعة نرجيسية للذات في ادعائهم بحب المسرح والغناء والرسم”.

وأضاف: 'اخاله قد يأتي بما تبقى من أطفال درعا على المسرح ثم يدخل عاطف نجيب ليكمل الفصل الاخير بالاعتقال والتعذيب. عندها يصرخ بشار. جيد انهم ارهابيون”.
 
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