كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد حنبلاط على 'تويتر”: 'وتبدو بصرى الحرير شاهدة على انتفاضة اطفال درعا. وفي عقل الطغاة مثل بشار وهتلر ونيرون نزعة نرجيسية للذات في ادعائهم بحب المسرح والغناء والرسم”.



وأضاف: 'اخاله قد يأتي بما تبقى من أطفال درعا على المسرح ثم يدخل عاطف نجيب ليكمل الفصل الاخير بالاعتقال والتعذيب. عندها يصرخ بشار. جيد انهم ارهابيون”.



وتبدو بصرى الحرير شاهدة على انتفاضة اطفال درعا.وفي عقل الطغاة مثل بشار وهتلر ونيرون نزعة نرجيسية للذات في ادعائهم بحب المسرح والغناء والرسم.اخاله قد يأتي بما تبقى من أطفال درعا على المسرح ثم يدخل عاطف نجيب ليكمل الفصل الاخير بالاعتقال والتعذيب.عندها يصرخ بشار .جيد انهم ارهابيون pic.twitter.com/2jR9S0ukut — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 8, 2018



