الاثنين في ٩ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 12:00 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
نهرا استنكر قتل عدد كبير من الكلاب في الميناء
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٨ تموز ٢٠١٨
 
استنكر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، قتل عدد كبير من الكلاب بواسطة السم في الميناء طرابلس، وقال في بيان: "تفاجأ المحافظ نهرا بالمجزرة البشعة التي طاولت عددا كبيرا من الكلاب المقتولة بواسطة السم القاتل، في منطقة الميناء في طرابلس، واستنكر طريقة القتل بخاصة بعدما بثت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مشاهد احدثت صدمة كبيرة لدى الرأي العام اللبناني والشمالي بأسره، صغارا كانوا أم كبارا، وهي بعيدة كل البعد عن قيم وتقاليد الشعب اللبناني عامة والطرابلسي خاصة.

وعلى الفور، عمد نهرا الى الاتصال بالنائب العام الاستئنافي في الشمال، وامل منه توقيف المتورطين بهذه الافعال الشنيعة، وتم فتح محضر بهذا الخصوص، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتحويلهم الى القضاء المختص.

وطلب نهرا من البلديات مكافحة الكلاب الشاردة بالطرق الانسانية، عن طريق جذب المختصين والفنيين ذوي الخبرات في الثروة الحيوانية للتعامل مع هذه الظاهرة بالطرق العلمية المعتمدة في مختلف البلدان الحضارية من أجل وضع حل لهذه الظاهرة".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٨ تموز ٢٠١٨ - جنبلاط بحث مع وزيرة هولندية في الأوضاع »
٨ تموز ٢٠١٨ - تويني: لبنان يتقدم نحو الاقتصاد الإنتاجي بدل الريعي »
٨ تموز ٢٠١٨ - سكاف: تفاهم معراب حرب إلغاء جديدة »
٨ تموز ٢٠١٨ - ما سبب انقطاع التيار الكهربائي في الضنية؟ »
٨ تموز ٢٠١٨ - مدير عام الإسكان يطلب وقف قبول طلبات القروض السكنية... »
٨ تموز ٢٠١٨ - الراعي شارك في الصلاة على نية السلام في الشرق الأوسط »
٨ تموز ٢٠١٨ - الافراج عن الطفل اللبناني المخطوف في ​سوريا​ مصطفى »
٨ تموز ٢٠١٨ - 400 نازح يغادرون عرسال باتجاه بلدات القلمون الغربي »