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الافراج عن الطفل اللبناني المخطوف في ​سوريا​ مصطفى الحاج دياب
 
 
 
 
 
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٨ تموز ٢٠١٨
 
أعلن عضو مجلس ​بلدية بيروت​ ​خليل شقير​ أنه 'تم الافراج عن الطفل اللبناني المخطوف في ​سوريا​ مصطفى الحاج دياب”. وأشار في حديث لبرنامج 'كلام بيروت” عبر شاشة 'المستقبل” إلى أن الطفل متواجد الآن على نقطة ​الأمن العام اللبناني​ في منطقة المصنع”.

وكان الحاج دياب توجه منذ أكثر من شهر مع والدته السورية الجنسية وشقيقه الصغير إلى إدلب في سوريا للقيام بزيارة عائلية، الا أنه لم يتمكن من الوصول، بعدما أوقف مجهولون يرتدون لباساً عسكرياً يستقلون سيارة "بيك أب" محملة برشاش دوشكا، سيارة الاجرة التي كانت تنقله وخطفوه مع راكبين والسائق”.
المصدر : المستقبل
 
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