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حرص المملكة العربية السعودية على لبنان واللبنانيين لم يهتز مرة او يخف، مهما مر اللبنانيون بمحن، او مهما حاول البعض التعتيم على العلاقة التي تجمع البلدين او تشويهها.



ومن باب هذا الحرص، تنتظر المملكة تشكيل الحكومة اللبنانية، لتبدأ بالمشاريع التي تهم لبنان بمختلف الصعد وهو موقف عبر عنه القائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري في حديث لتلفزيون المستقبل، على هامش اللقاء الذي نظمته السفارة في لبنان مع الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي.



بدوره اكد السفير الكويتي عبد العال القناعي ثقته بحرص الرؤساء الثلاث على تشكيل حكومة تلبي طموحات اللبنانيين.



وكان اللقاء الذي نظمته السفارة في اوتيل غراند هيلز في برمانا، حضره وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، وعضوا كتلة المستقبل النائبان سامي فتفت وديما جمالي، وشخصيات دلوماسية وحشد من الناشطين.



هو اللقاء الثاني الذي تنظمه السفارة، وتؤكد أنه لن يكون الاخير، انطلاقا من إيمانها بحرية التعبير وقدرة رواد العالم الإفتراضي على التغيير. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر