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السبت في ٧ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
10:59 م
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فتفت: 80% من المصارف موافقة على اقتراح قانون الاسكان الذي سنتقدم به
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٧ تموز ٢٠١٨
أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سامي فتفت، في حديث تلفزيوني، أن 80% من المصارف اللبنانية موافقة على إقتراح القانون الخاص بالإسكان الذي ستتقدم به الكتلة قريباً، لافتاً إلى أن باقي المصارف ستوافق أيضاً لأنه لن يكون أمامها من خيار آخر
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