السبت في ٧ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 10:59 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
فتفت: 80% من المصارف موافقة على اقتراح قانون الاسكان الذي سنتقدم به
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٧ تموز ٢٠١٨
 
أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سامي فتفت​، في حديث تلفزيوني، أن 80% من ​المصارف اللبنانية​ موافقة على إقتراح القانون الخاص بالإسكان الذي ستتقدم به الكتلة قريباً، لافتاً إلى أن باقي المصارف ستوافق أيضاً لأنه لن يكون أمامها من خيار آخر
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 