أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سامي فتفت​، في حديث تلفزيوني، أن 80% من ​المصارف اللبنانية​ موافقة على إقتراح القانون الخاص بالإسكان الذي ستتقدم به الكتلة قريباً، لافتاً إلى أن باقي المصارف ستوافق أيضاً لأنه لن يكون أمامها من خيار آخر