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هل عادت العلاقات بين التيار والقوات الى ما قبل التفاهم؟
 
 
 
 
 
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٧ تموز ٢٠١٨
 

لا يبدو ان لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الآخير نجح في وضع حد للاشتباك العوني القواتي الجديد، فبعد نشر تفاصيل اتفاق معراب، عادت وتجددت الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بخرق بنود الاتفاق المسيحي الذي شكل علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين التيار والقوات وحظي بدعم كنسي وترحيب شعبي كبيرين.

حتى الآن يتواصل تقاذف التهم بين الجانبين حول خرق بنود الاتفاق فبالنسبة للعونيين لم يلتزم وزراء القوات بدعم العهد وبالنسبة للقواتيين لم يلتزم التيار الوطني بالمناصفة في التعيينات والوزارات.

وما رُشح من اجواء وما نشر من تغريدات يوحي ان العلاقة مع القوات عادت الى الصفر ومرحلة 'اوعا خيّك” طويت، بانتظار مبادرة ما تنقذ التفاهم بين الطرفين وتساهم في تخفيف الاحتقان وبالتالي فك العقدة المسيحية، احد ابرز العقد امام التأليف الحكومي
المصدر : future tv
 
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