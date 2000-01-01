لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب الدكتور طارق المرعبي، خلال استقبالاته في مكتبه في خريبة الجندي، الى أن "حاجات الناس في عكار لا تعد ولا تحصى وأهمها غياب فرص العمل للشباب". وقال: "المطلوب ملء النقص في ادارات الدولة من هؤلاء واعتماد الكفاءة أولا في التوظيفات بعيدا عن المحسوبيات"، داعيا الى "معالجة موضوع متطوعي الدفاع المدني حيث ينتظرون بفارغ الصبر انهاء هذه المعاناة".



وتطرق المرعبي الى الموضوع الحكومي قائلا "نتطلع الى ملاقاة الرئيس سعد الحريري، من أجل التوصل إلى تشكيل حكومة قوية تتمثل فيها كل الأطراف وتكون محمية من جميع الأفرقاء حتى تتمكن من مواجهة كل الأمور العالقة".



كما التقى العديد من الفاعليات البلدية والاختيارية وهيئات شبابية وتطوعي الدفاع المدني.