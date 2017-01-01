السبت في ٧ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 05:09 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
عبدالله يؤكد دعم تيمور جنبلاط لإبقاء مقاصد برجا على الخارطة
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٧ تموز ٢٠١٨
 
ناشد عضو اللقاء الديموقراطي النائب الدكتور بلال عبدالله في تصريح، جميع المعنيين في جمعية المقاصد الحفاظ على هذه المؤسسة التربوية التي خرّجت أجيالا في اقليم الخروب ولبنان.



وأضاف: 'نحن من جهتنا نضع ايدينا بيد مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو لايجاد الحلول المناسبة للمؤسسة، لما لها من تاريخ تربوي عريق في المنطقة للهيئات التعليمية والتي ستجد نفسها بعد اقفال المدرسة بوضع حرج، بالاضافة الى الانعكاسات السلبية على التلاميذ الذين تعودوا على هذه المدرسة، مؤكدا دعم الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط للتفتيش عن حلول مناسبة لهذه المشكلة.



وأجرى عبدالله اتصالا هاتفيا بمدير المدرسة ماهر الحاج مستفسرا عن الاجواء والاوضاع التي تعيشها المدرسة، وشدد عبدالله على متابعته القضية للوصول الى حل يخفف من الاعباء والمعاناة التي يرزح تحتها افراد الهيئة التعليمية.
المصدر : الأنباء
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 