ناشد عضو اللقاء الديموقراطي النائب الدكتور بلال عبدالله في تصريح، جميع المعنيين في جمعية المقاصد الحفاظ على هذه المؤسسة التربوية التي خرّجت أجيالا في اقليم الخروب ولبنان.







وأضاف: 'نحن من جهتنا نضع ايدينا بيد مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو لايجاد الحلول المناسبة للمؤسسة، لما لها من تاريخ تربوي عريق في المنطقة للهيئات التعليمية والتي ستجد نفسها بعد اقفال المدرسة بوضع حرج، بالاضافة الى الانعكاسات السلبية على التلاميذ الذين تعودوا على هذه المدرسة، مؤكدا دعم الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط للتفتيش عن حلول مناسبة لهذه المشكلة.







وأجرى عبدالله اتصالا هاتفيا بمدير المدرسة ماهر الحاج مستفسرا عن الاجواء والاوضاع التي تعيشها المدرسة، وشدد عبدالله على متابعته القضية للوصول الى حل يخفف من الاعباء والمعاناة التي يرزح تحتها افراد الهيئة التعليمية.