A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ذكّر وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل بموقفه حول تشكيل الحكومة قائلا "لا نريد الدخول بمناورات سياسية او حسابات قد تعيق تشكيل الحكومة الجديدة، وقلنا فلننطلق الى عملية توزيع عادل يعكس نتائج الانتخابات النيابية ويعكس ايضا تمثيلا سياسيا يسهل عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، ان ما نسمعه وما نراه في العلن وفي التسريبات لا يوحي ان جميع المعنيين في هذه القضية هم على قدر المسؤولية لتجاوز هذه الازمة وضياع الوقت لم يعد مسموحا وبحاجة الى قيادة سياسية في البلد تعمل على حل المسائل التي تسمح لنا بالانتقال من موقع المتفرج الى موقع التفاعل الايجابي".



وشدد حسن خليل على ان "محاربة الفساد تبدأ بأن لا نفسد انفسنا حول حصص تتجاوز كل ما هو متعارف عليه خلال كل الازمنة السابقة لنخلق حواجز وعوائق امام الوصول الى تفاهمات."



واوضح أنه "يجب الانطلاق بمحاربة حقيقية للفساد الذي لا يحارب باعتماد الشعبوية، ويجب عدم استغلال الناس ووجعهم من اجل التركيز على قضايا تؤدي الى الانقسام على كل المستويات، كما حاول البعض في الايام الماضية على خلفية نتائج دورة تطويع في مؤسسة امنية ان يخلق اشكالات ويرمي بتهم لا تتصل بالحقيقة على الاطلاق لضرب اسفين بالعلاقات الاجتماعية بين منطقة وأخرى".

المصدر : lbc لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر