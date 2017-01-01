A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي أنه "بعد لقاء الرئيس ميشال عون مع الدكتور سمير جعجع حصل نوع من حلحلة، وكانت الأمور متّجهة نحو الحلحلة، ولكن فجأة تجدّدت الهجمات المتبادلة بين "القوات" و"التيار"، معتبراً أن استمرار الوضع على حاله بين الجانبين سيؤخر ولادة الحكومة".



وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، رأى عراجي أن "المشكلة الدرزية أيضاً ما زالت تراوح مكانها، بحيث أن النائب السابق وليد جنبلاط ما زال متمسّكاً بالحصّة الدرزية كاملة من 3 وزراء".



ورداً على سؤال، اعتبر عراجي أن "كل هذه العُقدة تُرمى على الرئيس المكلّف سعد الحريري"، سائلاً: "هل هذه الأطراف التي تؤخّر ولادة الحكومة تُدرك تداعيات الوضع الإقتصادي الصعب، لا سيما وأننا وصلنا الى مرحلة خطرة جداً، لافتاً الى أن الأرقام تشير الى أكثر من 600 ألف عاطل عن العمل في لبنان".





إذ شدّد على أنه لا يجوز إخافة الناس، قال عراجي: "لكن في الوقت ذاته لا يمكن أن تُترك الأمور على ما هي عليه الى ما لا نهاية"، مضيفا: "إننا نتعاطى مع الناس ونلمس معاناتها".



وحذّر عراجي، في هذا الإطار، من أن التأخير في تأليف الحكومة سينعكس سلباً على تنفيذ مقرّرات مؤتمر "سيدر"، المرتبطة بالحكومة وبالإصلاحات.



وسئل: كيف سيتصرّف إذاً الرئيس الحريري، أجاب: الأمر لا يقع فقط على عاتق الرئيس المكلّف، بل يجب على كل القوى السياسية أن تُدرك دقّة الوضع الراهن خاصة وأن التطورات الإقليمية ما زالت غير واضحة، محذّراً من المراهنة على تطوّر ما يأتي من الدول المجاورة.



ودعا الجميع الى تقديم المصلحة الوطنية وتأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن، وبالتالي على المعنيين أن يساعدوا الحريري في مهمّته هذه.

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