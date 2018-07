الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان فنيانوس افتتح حفل اضاءة منارة بيروت الجديدة: ستكون منبرا لإحياء تراثنا A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال افتتح وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، حفل إضاءة منارة بيروت الجديدة، ويأتي هذا الحدث تزامنا مع انتهاء أعمال المشروع لترميم وإضاءة وإنجاز منارة للبنان متجددة بألوان زاهية وأنوار باهرة تليق بعاصمته بيروت.



اشارة الى ان هذا العمل الإبداعي والثقافي يأتي بالتعاون مع في الجامعة الاميركية في بيروت.



حضر الحفل إضافة الى الوزير فنيانوس، النائبان ديما جمالي وفؤاد مخزومي، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، المدير العام لخالد شبارو، إضافة الى عدد من ممثلي الجمعيات والأندية الثقافية والاجتماعية.



بعد النشيد الوطني، قص الوزير فنيانوس شريط افتتاح منارة بيروت الجديدة وقدم الحفل حسن يونس بكلمة اعتبر فيها "ان هذا العمل الثقافي والإبداعي هو من سلسلة طويلة لإبراز جمال واهمية المعالم التي يتمتع بها لبنان".



شبارو



وألقى شبارو كلمة اعتبر فيها "ان هدف إطلاق مبادرة لإحياء منارة بيروت هو لوضعها على الخارطة الثقافية العالمية لما ترمز له منارة بيروت من تاريخ عريق ولطالما تغنى بها العالم العربي والعالم بانها منارة الشرق".



أضاف: "هذا المشروع يأتي من ضمن سلسلة مشاريع ستطلقها الجمعية تباعا، بهدف تشجيع التنمية المستدامة في لبنان والتوعية على أهمية المحافظة على الحياة البحرية ولذا وقع الخيار على اللون الأزرق المعتمد لدى الامم المتحدة وللتوعية حول الحفاظ على البيئة البحرية" لافتا الى "ان هذا المشروع بدأ العمل به منذ ثلاث سنوات وبتشجيع من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري".



وختم: "هذا العمل هو صرخة لنحمي ونحافظ على شواطىء بيروت من التلوث".



وأعقبته المديرة العامة لشبكةالامم المتحدة في لبنان النائب جمالي بكلمة عبرت في مستهلها عن فرحتها "لإنجاز هذا العمل الإبداعي الهادف الى إحياء المنارات في لبنان وتعزيز التراث الثقافي في المدن"، وقالت:" هذه المبادرات تأتي ضمن نطاق سعي الشبكة لتعزيز هدف التنمية المستدامة".



فنيانوس



وفي الختام، ألقى الوزير فنيانوس كلمة قال فيها: "يشرفني ان أمثل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في هذا الحدث المهم والذي يهدف الى تطوير هذا المعلم منارة بيروت، وتعزيز التراث الثقافي في المدن وترشيد استخدامها على نحو مستدام".



وقال: "ان هذه المنارة ستكون مساحة للاجتماع والتعاون لكل ما يمت للفن والموسيقى وايضا منبرا لإحياء تراثنا لتعود بيروت مرة ثانية أم الشرائع ورسالة سلام لجميع أنحاء العالم، وبيروت جوهرة الشرق ومهد الحضارات"، مؤكدا "توفير كافة الدعم لهكذا مشاريع حيوية تنموية لإحياء هذه المعالم الهامة والتي تعكس الجهة المضيئة لبيروت على كل الشواطىء اللبنانية"، مشددا على "ان وزارة الأشغال والنقل مستعدة دائما لاستجابة هكذا مشاريع مهمة وسنكون السند الأقوى لهكذا مبادرات هامة".



بعدها تم تسليم ميداليات على المشاركين والفاعلين في العمل الإبداعي لإضاءة المنارة.