A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان حملة تثقيف وتوعية على المستوى الوطني بعنوان "خلي قلبك ع عيلتك".



وتنفذ الحملة من خلال مراكز الخدمات الإنمائية في جميع المحافظات اللبنانية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والمشاريع المنبثقة منها، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي، والمنظمات والجمعيات المتخصصة، كما تسلط الحملة الضوء على بعض المشكلات الاكثر تداولا وانتشارا التي تطال الأسر بمختلف فئاتها بهدف نشر المعرفة وزيادة الوعي حول طرق الوقاية من هذه المشكلات، وكيفية مواجهة تحدياتها.



وعلى صعيد طرابلس، أقيم لقاء في مركز الخدمات الإنمائية في ساحة النجمة بالتعاون مع جمعية "تجمع أم النور" والقيت كلمات لكل من رئيسة المركز زينة مغربي وممثل الجمعية غازي نحال اوضحت فيها الهدف من الحملة وشددت على دور الأهل في توعية أبنائهم ومتابعتهم وكيفية التعامل معهم في حال حدوث مشكلة من هذا النوع. كما أقيمت لقاءات مماثلة في المراكز المعنية بالحملة في باب التبانة والميناء.



يذكر أن هذه الحملة تشمل 6 ميادين تتمحور حول "الإدمان، الصحة الإنجاب، التربية الأسرية، الدعم النفسي الاجتماعي، التغذية والتنمية المجتمعية"، حددت بناء على نتائج دراسة المشاكل والظواهر الاجتماعية التي نفذتها الوزارة العام الفائت. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر