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رياشي: أنا مش عم أحكي
 
 
 
 
 
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٧ تموز ٢٠١٨
 
رفض الوزير المكلف التفاوض مع التيار الوطني الحر ملحم رياشي، رداً على سؤال لـصحيفة "اللواء" حول مصير مساعي التهدئة، الدخول في أي موقف مكتفياً بالقول "أنا مش عم أحكي".
 
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