رفض الوزير المكلف التفاوض مع التيار الوطني الحر ملحم رياشي، رداً على سؤال لـصحيفة "اللواء" حول مصير مساعي التهدئة، الدخول في أي موقف مكتفياً بالقول "أنا مش عم أحكي".

