يبدو ان العلاقة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وصلت الى نقطة اللاعودة، ففي عزّ الاحتدام السياسي بين الطرفين حول التمثيل الشعبي والوزاري، قرر حزب القوات ان يكشف كل اوراقه ومن بينها اتفاق معراب الذي بقي سريا حتى الامس.



وتؤكد القوات ان التيار الوطني الحرّ خرق الاتفاق منذ تشكيل الحكومة الاولى، فيما يحمل التيار الوطني الحر القوات مسؤولية خرق التفاهم عبر العمل على افشال العهد والاعتراض على وزراء التيار ومشاريعهم.



التيار العوني الذي لم يعلق حتى اللحظة على الكشف عن بنود اتفاق معراب، أكدت مصادره لتلفزيون المستقبل ان مجرد نشر الوثيقة السرية هو خرق لاتفاق معراب وان القوات خرقت هذا التفاهم منذ سنة ونصف السنة عبر ممارسات وزراء القوات في الحكومة.