A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال شكر عضو كتلة المستقبل النائب محمد القرعاوي الرئيس سعد الحريري الذي يولي أهمية استثنائية لمؤسسات المقاصد الخيرية ويتعامل مع أزمتها الراهنة بأولوية مطلقة وبمنتهى الحرص على استكمال الرسالة التي تحملها هذه المدارس منذ عقود طويلة، بالإضافة إلى وقوفه الحاسم والدائم إلى جانب الأساتذة والطلاب الذين ينتمون إلى هذه المؤسسات.



وفي اعتصام تضامني عقب صلاة الجمعة في بلدة الصويري البقاعية، أشار القرعاوي إلى أن ملف مدارس المقاصد قد وضع على سكة الحل السريع بعد اتصال الرئيس سعد الحريري بوزير المال علي حسن خليل وسماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، مؤكدًا أنّ القضية تسلك طريق المعالجة الهادئة وصولاً إلى الحل الشامل وعودة المدارس إلى لعب دورها الريادي في مختلف المناطق والقرى اللبنانية.



وتوجه القرعاوي بالشكر الى الرئيس الحريري والى المفتي دريان والى كل من ساهم في تطويق هذه الأزمة، موضحًا أن مدارس المقاصد في البقاع ستعود جميعها إلى ممارسة عملها الطبيعي، ونحن لن ندخر أي جهد لدعمها وتحصينها والوقوف دائًما إلى جانبها وجانب طلابها ومعلميها.

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