غرد امين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم عبر حسابه على تويتر قائلا: "من مآثر أجدادنا وآبائنا التي نجل الانسان بكلمتو شو حال امضاؤه".

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