الجمعة في ٦ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 05:32 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
كرم: الانسان بكلمتو شو حال امضاؤه
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٦ تموز ٢٠١٨
 
غرد امين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم عبر حسابه على تويتر قائلا: "من مآثر أجدادنا وآبائنا التي نجل الانسان بكلمتو شو حال امضاؤه".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٦ تموز ٢٠١٨ - تيمور جنبلاط قدّم للمجلس الدستوري تصريحاً عن أمواله »
٦ تموز ٢٠١٨ - كتلة المستقبل تتقدم الاثنين باقتراح قانون لحل أزمة »
٦ تموز ٢٠١٨ - المرعبي: لن نقبل بعكار محافظة بالإسم فقط! »
٦ تموز ٢٠١٨ - زهرا: تزعيم باسيل لن يكون على حسابنا وليعلم حجمه »
٦ تموز ٢٠١٨ - الطبش لأهالي بيروت: أقف معكم لنقدم للمقاصد ونعطيها من »
٦ تموز ٢٠١٨ - سعد: تفاهم معراب لا يسقط وهذا ما ننتظره من "التيار" »
٦ تموز ٢٠١٨ - عبدالله: لا عودة إلى زمن ما قبل «الطائف» »
٦ تموز ٢٠١٨ - سلام اتصل بدريان للبحث في تطورات جمعية المقاصد »