أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، ان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، زار مقر المجلس الدستوري في الحدت والتقى رئيسه الدكتور عصام سليمان وسلمه تصريحا بأمواله وممتلكاته تطبيقا للقانون

المصدر : mtv

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