الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الدفعة الثانية من نازحي عرسال تنطلق غداً A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تستعد دفعة ثانية من النازحين السوريين، والبالغ عددها 500 نازح من عرسال البقاعية، للعودة غداً إلى سوريا بعد أن انتهت السلطات السورية المعنية بهذا الملف من "غربلة" الأسماء الواردة في لوائح العودة وسلمت موافقتها الخطية الى الامن العام اللبناني.



وكانت الدفعة الأولى من قوافل العودة للنازحين السوريين انطلقت منذ أسبوعين من عرسال وضمّت نحو 294 نازحاً من أصل 400 يُشكّلون جزءاً من مجموعة من 3000 نازح من قرى وبلدات القلمون الغربي سبق أن أعلنوا رغبتهم في العودة وسجّلوا أسماءهم لدى السلطات السورية.



وتنطلق غدا صباحا الدفعة الجديدة من النازحين باتجاه سوريا، مستقلين سياراتهم الخاصة مصطحبين معهم أغراضهم الشخصية. وتقوم البلدية حسب ما أفاد رئيسها باسل الحجيري "بمواكبة هذه العودة ومساعدة النازحين لوجستيا ونؤمن نقل الذين لا يملكون سيارات مع حاجياتهم وآلاتهم الزراعية الثقيلة ونسهل رحلتهم قدر الامكان، وآلية العودة هي نفسها كما في المرة الاولى، فبعد التدقيق في اوراقهم الثبوتية وتأكد الامن العام منها يدخلون الاراضي السورية، عندها تنتهي مهمتنا حيث يقوم فريق مكلف من الجانب السوري باستقبالهم ومواكبتهم من هناك".



وأوضح الحجيري أن "الدفعات ستكون متواصلة"، وأضاف "اؤكد كما دائما ان هذه رغبة الاخوان السوريين ونحن نقدم لهم المساعدة بناء على طلبهم ونتمنى لهم الامن والامان والسلامة ان كانوا في سوريا او عندنا، وبالتالي هم جيراننا واخواننا ونود ان نبقى معهم في المستقبل. تجمعنا جيرة وصداقات وعلاقات مشتركة. يهمنا أن تتم عملية العودة مع المحافظة على الإرث التاريخي الطويل الذي يجمعنا والا تتشوه العلاقة بيننا" المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر