غرّدت النائب عناية عز الدين عبر حسابها في موقع "تويتر" بالقول: "‏حتى لا تتكرر قرصنة داتا اللبنانيين، ولأننا نعتبر أن أمن المعلومات وبيانات المواطنين جزء من الأمن القومي أولينا مشروع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي أهمية خاصة لوضع البنى التحتية والمعايير لحفظ أمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالمواطنين وحفظ خصوصيتهم".



وختمت: "حتى لا تتكرر قرصنة داتا اللبنانيين، نتمنى أن يكون إقرار مشروع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتأمين الدعم والموارد الضرورية لتنفيذها أولوية في برنامج عمل الحكومة المقبلة"