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المرعبي: لن نقبل بعكار محافظة بالإسم فقط!
 
 
 
 
 
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٦ تموز ٢٠١٨
 
زار عضو كتلة المستقبل النيابية النائب الدكتور طارق المرعبي مكتب تعاونية موظفي الدولة والتقى مديرته السيدة زينة صابر، وجال على الموظفين مثنيا ومنوها بدورهم. وقد اطلع من صابر على حاجات المكتب وسير الاعمال، كما زار مكتب الضمان الاجتماعي في حلبا والتقى مديره فادي شلهوب والموظفين.

وأكد النائب المرعبي بعد الزيارتينان : "عكار ما زالت محافظة بالإسم فقط وتغيب عنها المصالح والادارات الهامة، وهذا الامر لن نقبل به بعد الآن، وسيكون همنا الاول انا وزملائي نواب عكار".

وأكد أن "مكتب الضمان في عكار ما زال تابعا لطرابلس، وأكثرية المعاملات تستكمل في طرابلس"، لافتا إلى "النقص الحاد في الموظفين وأن الموظفين الموجودين يقومون بجهود كبيرة لتلبية حاجات المواطنين في محافظة عكار ومساحتها الجغرافية الكبيرة وعدد سكانها
المصدر : المستقبل
 
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