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القضاء الشرعي الأعلى"عقد اجتماعًا برئاسة المفتي دريان
 
 
 
 
 
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٦ تموز ٢٠١٨
 
عقد مجلس القضاء الشرعي الأعلى اجتماعًا برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى بحضور رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ محمد عساف ورئيس المحكمة الجعفرية العليا الشيخ محمد كنعان والمفتشين والمدعين العامين في المحكمة السنية والجعفرية، وتم درس الشؤون القضائية في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وتفعيل أداء العمل القضائي، واكد المجلس ان الأحكام التي تصدر عن القضاء الشرعي تلتزم بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والمنطلقة من نظام قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في لبنان
 
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