A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أصدرت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش جارودي بيانا، توجهت فيه الى اهالي بيروت، قائلة: "أهلي واعزائي الكرام في بيروت، إن جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية ركيزة اساسية من ركائز مجتمعنا البيروتي الكريم، لا يمكن إلا ان نقف إلى جانبها وجانب مدارسها واسرتها التربوية التي ضحت بالغالي والنفيس وما زالت، من اجل اجيالنا وابنائنا من الطلاب الذين نفتخر بهم وبإنتمائهم لهذا الصرح التربوي الكبير".



اضافت: "وإذ أفتخر بأنني تلقيت تعليمي من على مقاعد هذا الصرح العريق، اقف معكم اليوم وإلى جانبكم لنقدم للمقاصد ونعطيها من جهودنا ووقتنا ما استطعنا لهذا سبيلا. ومن موقعي المسؤول الذي اوصلتموني إليه، لن اوفر جهدا إلا لأتابع مطالبكم المحقة، المؤتمن عليها ايضا والغيور عليها رئيس مجلس امنائها الجديد الاستاذ فيصل سنو ومعه جميع زملائه من الأعضاء الكرام. فكل الدعم لكم ولهم ولكل الجهود الرامية للوصول الى مخارج هادئة وحكيمة ومشرفة تحفظكم وتحفظ مقاصدنا بكل خير".



ونوهت الطبش بـ"التحرك السريع للرئيس سعد الحريري ولجهود مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ووزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حمادة ووزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، لما في ذلك من آثار إيجابية لحل المشكلة المادية التي تعاني منها الجمعية".



وختمت "نحن المقاصديين لن نتخلى عن شعارنا دائما: للمقاصد رب يحميها.. فحمى الله المقاصد وإدارتها وأساتذتها وتلامذتها المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر