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سعد: تفاهم معراب لا يسقط وهذا ما ننتظره من "التيار"
 
 
 
 
 
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٦ تموز ٢٠١٨
 
أكد النائب فادي سعد "أن تفاهم معراب لا يسقط لأنه طوى صفحة طويلة من النزاعات"، واعتبر "أن ما يهتز هو التفاهم السياسي الذي تم خرق بنوده إلا أن القوات حريصة على إعادة ترميمه حفاظا على قوة العهد".

وفي حديث إذاعي، قال: "أي لقاء بين رئيس "القوات" سمير جعجع والوزير جبران باسيل لن يكون مفيدا إذا كان فولكلوريا"، مشددا على "أهمية إظهار التيار لحسن النيات كي يكون هذا اللقاء مثمرا".

وأكد أنه "ليس واردا أن تكون القوات في هذه المرحلة خارج الحكومة وهذا القرار غير مرتبط بالتفاهم السياسي مع التيار إنما بالمشاريع العديدة التي يهم الحزب تنفيذها"، موضحا "ألا تعويل على العامل الخارجي في عملية التأليف إنما العمل مستمر على توسيع الهامش الداخلي لتكريس التفاهمات
المصدر : mtv
 
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