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عون: لن نوفّر جهدا لاسترداد أرضنا
 
 
 
 
 
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٦ تموز ٢٠١٨
 
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوفد من هيئة ابناء العرقوب ومزارع شبعا زاره في قصر بعبدا 'أننا لن نوفر اي جهد كي نسترد أرضنا ونعيدها الى اصحابها”، مضيفا 'أرضكم لبنانية سكانها لبنانيون والأملاك للبنانيين ولا مساومة على ذلك”
 
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