الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان المفتي الشعار استقبل بخاري: من الطبيعي ان يتواصل أبناء طرابلس مع المملكة ورجالاتها A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال إلتقى مفتي طرابلس والشمال الدكتور الشيخ مالك الشعار في دارته في طرابلس القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية الوزير المفوض وليد بخاري، وكان عرض للأوضاع الراهنة على الساحتين المحلية والعربية.



حضر اللقاء أمين الفتوى الشيخ محمد إمام، رئيس دائرة أوقاف طرابلس الشيخ عبد الرزاق إسلامبولي، القاضي المستشار الشيخ غالب الأيوبي، القاضي الشيخ بلال حمود، القاضي الدكتور نزيه خالد، القاضي أحمد البستاني، القاضي الدكتور وسام السمروط، وحشد من العلماء ورجال الدين.



وقال بخاري بعد اللقاء: 'زيارتي للمباركة وتقديم التهاني بعيد الفطر المبارك وإن جاءت متأخرة، نظرا لسفر سماحته وسفري أنا أيضا، ولكني حريص جدا أن أزور سماحته وأصحاب الفضيلة والعلماء الأجلاء وأن أقدم لهم التهاني، وإكتفينا بالدردشة فقط حول الأوضاع الراهنة.



الشعار



وقال المفتي الشعار: 'صبيحة مباركة كعادته صاحب المعالي الوزير المفوض القائم بالأعمال لسفارة خادم الحرمين الشريفين، عودنا أن يتفقد أهله وإخوانه في طرابلس والشمال والضنية وعكار، وهي مناسبة جميلة أن نلتقي به وأن يتفقد أوضاع المسلمين وأوضاع طرابلس العامة الأمنية وسواها حتى ينقل ذلك إلى المسؤولين في مملكة الخير”.



أضاف: 'نحن نرحب به ممثلا لمملكة الخير ونرحب به كمسؤول على درجة عالية من الوعي والإستيعاب والمتابعة ونرحب به كواحد من أبناء المدينة التي سعدت بزياراته المتكررة إلى سائر المناطق، الزيارة زيارة وداد ومحبة ومجاملة وتواصل، وهذا شيء طبيعي ان يتواصل أبناء طرابلس مع المملكة ورجالاتها ومسؤوليها عبر ممثليها صاحب المعالي الوزير المفوض الأستاذ الدكتور وليد البخاري، فمرحبا بك وأهلا وسهلا”. المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر