أجرى الرئيس تمّام سلام الموجود خارج لبنان إتصالا هاتفياً بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وتباحث معه في التطورات التي تشهدها جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية، مثنياً على الجهود التي يبذلها سماحته في سبيل مساعدة الجمعية على مواجهة أزمتها المالية.



وأبدى الرئيس سلام إرتياحه للخطوة التي قام بها رئيس الوزراء سعد الحريري من أجل تسريع دفع مستحقات الجمعية لدى وزارة المال، مشدّداً على أهمية تضافر كلّ الجهود الخيّرة من أجل معاضدة هذه المؤسسة التاريخية العريقة، لما ترمز اليه في وجدان المسلمين عموماً وأبناء بيروت خصوصاً، ومساعدتها على مواصلة رسالتها المشرّفة.



