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إليكم مواعيد قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية للدورة الإستثنائية
 
 
 
 
 
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٦ تموز ٢٠١٨
 
أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق المذكرة الإدارية رقم 79، حدد بموجبها مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية لدورة العام 2018 الإستثنائية، وذلك إبتداء من تاريخ 9/7/2018 ولغاية 27/7/2018 ضمنا للمرشحين لشهادتي الثانوية العامة بفروعها الأربعة والمتوسطة.

مراكز تقديم الطلبات:

– محافظة بيروت – المنطقة التربوية في بيروت وضواحيها- كورنيش المزرعة.

– محافظة جبل لبنان – المنطقة التربوية في جبل لبنان – بعبدا.

– محافظة الشمال – المنطقة التربوية في الشمال – طرابلس.

– محافظة البقاع – المنطقة التربوية في البقاع – زحلة.

– محافظة بعلبك الهرمل – المنطقة التربوية في بعلبك الهرمل- بعلبك.

– محافظة الجنوب – المنطقة التربوية في الجنوب – صيدا.

– محافظة النبطية – المنطقة التربوية في النبطية – النبطية
المصدر : المستقبل
 
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