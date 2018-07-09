أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق المذكرة الإدارية رقم 79، حدد بموجبها مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية لدورة العام 2018 الإستثنائية، وذلك إبتداء من تاريخ 9/7/2018 ولغاية 27/7/2018 ضمنا للمرشحين لشهادتي الثانوية العامة بفروعها الأربعة والمتوسطة.
مراكز تقديم الطلبات:
– محافظة بيروت – المنطقة التربوية في بيروت وضواحيها- كورنيش المزرعة.
– محافظة جبل لبنان – المنطقة التربوية في جبل لبنان – بعبدا.
– محافظة الشمال – المنطقة التربوية في الشمال – طرابلس.
– محافظة البقاع – المنطقة التربوية في البقاع – زحلة.
– محافظة بعلبك الهرمل – المنطقة التربوية في بعلبك الهرمل- بعلبك.
– محافظة الجنوب – المنطقة التربوية في الجنوب – صيدا.
– محافظة النبطية – المنطقة التربوية في النبطية – النبطية