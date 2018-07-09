أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق المذكرة الإدارية رقم 79، حدد بموجبها مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية لدورة العام 2018 الإستثنائية، وذلك إبتداء من تاريخ 9/7/2018 ولغاية 27/7/2018 ضمنا للمرشحين لشهادتي الثانوية العامة بفروعها الأربعة والمتوسطة.



مراكز تقديم الطلبات:



– محافظة بيروت – المنطقة التربوية في بيروت وضواحيها- كورنيش المزرعة.



– محافظة جبل لبنان – المنطقة التربوية في جبل لبنان – بعبدا.



– محافظة الشمال – المنطقة التربوية في الشمال – طرابلس.



– محافظة البقاع – المنطقة التربوية في البقاع – زحلة.



– محافظة بعلبك الهرمل – المنطقة التربوية في بعلبك الهرمل- بعلبك.



– محافظة الجنوب – المنطقة التربوية في الجنوب – صيدا.



– محافظة النبطية – المنطقة التربوية في النبطية – النبطية