الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار المنلا: عودة النازحين السوريين يجب أن تتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون النازحين نديم المنلا لـصحيفة "المستقبل" أن "السياسة اللبنانية قائمة على أن أي مواطن سوري يُريد العودة إلى بلاده، سنكون معه بكل تأكيد. ولكن في المقابل إن أي شخص لا يُريد العودة لأسباب عدة، فلن تتم إعادته بالقوة. ولهذا نحن نعتبر ان العودة الكُبرى المنظمة للاجئين السوريين، يجب أن تخضع لجملة شروط أبرزها، أن تكون بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأن تكون هناك ضمانات أساسية من الدول الكبرى والمعنية، حول الوضع الداخلي في سوريا وتحديداً الوضع الأمني. كما لا بد من تقديم ضمانات من الدولة السورية نفسها بعدم مصادرة أملاك العائدين أو اعتقالهم. وهذا الأمر عادة تطالب به الأمم المتحدة قبل أي عملية عودة للنازحين".



وإذ يلفت المنلا إلى "أننا والأمم المتحدة نعتبر ان شروط هذه العودة غير مكتملة حالياً، وفي الوقت عينه، ثمة أطراف لبنانية ومنهم حزب الله يعتبرون أن هناك فئة من النازحين تريد العودة، ونحن طبعاً قلنا مراراً وتكراراً أننا نرحب بهذا الأمر، وحتى أن هناك حواراً مع الأمم المتحدة حول ما إذا كان هناك من إمكان لمساعدة العائدين لوجستياً"، يؤكد أنه "من حيث المبدأ يحق لأي نازح سوري أن يعود إلى بلاده وإذا كنا قادرين على تقديم بعض التسهيلات فليكن". ويستغرب المنلا "كيف أن الدولة السورية التي تطالب سواء عبرها أو من خلال حلفائها بعودة مواطنيها إلى بلادهم، وافقت فقط على عودة عشرة في المئة من النازحين السوريين الموجودين في عرسال. كيف لحكومة ان ترفض عودة شعبها الى بلاده طالما انها وجهت اليه دعوات عدة للعودة، ألا يدعو هذا الامر إلى التساؤل؟". المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر