A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال إعتبر عضو تكتل 'الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان أنه عند وجود 'طبق” كرئاسة الجمهورية كل باقي بنود إتفاق معراب تصبح صغيرة لأنها النقطة الجوهرية فيه.



عدوان وعبر الـ”mtv” أشار إلى أن النقطة الأساسية في التفاهم كانت بأن تمضي 'القوات” بإنتخاب الرئيس عون وتبذل كل جهدها لإيصاله مقابل حصولها على شراكة كاملة بهذا العهد، مضيفًا: 'فيما يخص إيصال عون للرئاسة 'نحنا عملنا لي علينا بشكل أكثر من كامل” ولكن الغير لا يريد أن يلتزم بواجباته التي نص عليها التفاهم”.



وتابع: 'نحن و”التيار الوطني الحر” متساويان بالتمثيل الشعبي ولا شيء إسمه عقدة 'القوات” بل هناك معقدون من 'القوات”.



وشدد عدوان على أن الفوقية لا تنفع مع 'القوات” معتبرًا أن الأخيرة بادرت بإتجاه رئيس الجمهورية وتواصلت مع 'التيار” ورئيسه ولكن المرجعية تبقى الرئيس ميشال عون، وأضاف: 'نحن نتواصل مع الجميع وفق معايير ثابتة وبندّية كاملة والفوقية معنا تضر لا تنفع ولا ننتظر من باسيل إلا الإلتزام فقط بإتفاق معراب”.



وعن لقاء جعجع-باسيل، قال عدوان: 'اللقاء ليس مهمًا ولا نسعى إليه لأن جعجع لا يشخصن الأمور بل كل ما يريده تطبيق ما إتفق عليه والإجتماع الشخصي لا علاقة له”. المصدر : موقع القوات اللبنانية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر