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جعجع عرض وسفيرة النروج التطورات محليا واقليميا
 
 
 
 
 
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٥ تموز ٢٠١٨
 
التقي رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب سفيرة النروج في لبنان لين ليند بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الدكتور إيلي الهندي ورامي جبور.

وتباحث المجتمعون في آخر التطورات على الصعيدين الداخلي والإقليمي.
 
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