A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ما إن قررت جمعية المقاصد الخيرية اقفال كلية خديجة الكبرى في عائشة بكار وفصل الطاقم التعليمي والإداري، حتى نظم الاهالي والكادر التعليمي للمدرسة وقفة احتجاجية رفضا لقرار الجمعية.



ومن ثم توجّهوا إلى دار الفتوى لمناشدة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، حل ازمتهتم. فحضر الى دار الفتوى النائب نزيه نجم ووزير التربية في حكومة تصريف الاعمال مروان حمادة والنائب فؤاد مخزومي ورئيس جمعية المقاصد فيصل سنو، وبدأوا بالنقاشات الجدية والعملية لوضع آلية حل للأزمة المالية التي أدت الى حسم المعاشات والتأخر في دفع التعويضات والرواتب وصرف عدد من الاساتذة.



وعقب الاجتماع مع المفتي أكد نجم أن الأمور بدأت تسلك مسارها الصحيح والأزمة المالية التي ضربت جمعية المقاصد يجب أن تحل في الأيام المقبلة، كما خرج حمادة معلنا إنّ قضية المقاصد وكل المدارس الخاصة في لبنان ستكون شغلنا الشاغل. من جهته، أشار رئيس جمعية المقاصد فيصل سنو إلى أنه سيواصل مشاوراته بشأن هذه القضية على امل ان تكون نهايته ايجابية.

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