الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار وليد البعريني : كل فريق يحـاول تسجيل النقـاط فـي السباق الى بعبدا A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني ان المشكلة الأساسية في تأليف الحكومة تكمن في العُقدة الموجودة بين التيار "الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" حيث المشادّة القوية.



وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أشار البعريني الى أن "القوات"، وتحديداً الدكتور سمير جعجع، تترك في تعاطيها للصلح "مكاناً" من أجل تحقيق ما تعتبره حقاً لها، ولكن في المقابل يبدو الوزير جبران باسيل واقفاً في نفس المكان دون أن يحيد عنه قيد أنملة.



واعتبر البعريني أن ما يحصل من تجاذب بين الفريقين له علاقة برئاسة الجمهورية في العام 2022، خصوصاً وأن الحكومة الحالية ستستمر طيلة عهد عون، وبالتالي يسعى باسيل لأن تبقى "القوات" "خارج اللعبة"، الأمر الذي قد يستفيد منه في هذه الإنتخابات.



ورداً على سؤال، قال البعريني: هناك واقع يفرض نفسه بأن لا يمكن للحكومة أن تتشكّل من دون "القوات" التي بات لها حضورها المحلي والإقليمي.



وسئل: وهل هذا يعني أن هناك جهات إقليمية تتدخّل في تأليف الحكومة؟ أجاب: إن لم يكن التدخّل مباشراً فإنه قد يكون معنوياً، مضيفاً: "مَن ينكر وجود السعودية على الساحة الإقليمية فإنه لا يعرف شيئاً في السياسة".



واعتبر أن الحلّ يكون بقليل من التنازل من قبل باسيل وقليل من القبول من "القوات"، وفي هذا الأمر لا دخل للسعودية ولا لأي طرف آخر أكان محلياً أو خارجياً، مكرراً أن التنازل ما بين باسيل وجعجع مرتبط بالإستحقاق الرئاسي المقبل، لأن كل فريق يريد أن يحصّل على المزيد من النقاط كي يستثمرها في السباق المقبل الى قصر بعبدا.



على صعيد آخر تطرّق الى موضوع لجنة العودة التي شكّلها "حزب الله" من أجل عودة النازحين السوريين، معتبراً أن هناك تفاهم تحت الطاولة بين "الحزب" والدولة، مضيفاً: لكن ما يهمّنا هو أن يبقى الإستقرار في لبنان، وعودة السوريين في بلدهم نظراً لما يعانيه لبنان من عبء استضافتهم.



ورأى أن "الحزب" يحاول مساعدة من يرغب من النازحين في العودة، وختم: ربما الجهات الرسمية راضية بما يقوم به "حزب الله" الذي يخفّف عن كاهلها جزءاً من المسؤولية. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر