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حبشي يشكر ابي خليل...
 
 
 
 
 
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٥ تموز ٢٠١٨
 
أبدى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي شكره لتجاوب وزير الطاقة والمياه النائب سيزار ابي خليل السريع بعد مراجعة النائب للوزير، وتكليف الاخير مستشاره جورج أبو صالح لمعالجة عطل الكهرباء الذي طاول قرى البقاع الشمالي لمدة الأيام الثلاثة الماضية.

وتلقى حبشي وعداً بعودة الكهرباء اليوم الخميس إلى القرى.

وكان النائب حبشي قد تلقى على مدى ثلاثة أيام اتصالات من أهالي ومخاتير ورؤساء بلديات عدة من قرى النبي عثمان، والعين، والبجاجة، والجديدة، والفاكهة، ورأس بعلبك، يناشدون من خلالها تصليح العطل وإعادة الكهرباء إلى القرى.
 
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