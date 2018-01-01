الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار فتفت: التعليم يتأثر بتطوير القدرة الاستيعابية للتقنيات الجديدة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أقامت الجامعة اللبنانية الالمانية - LGU حفل تخرج طلابها لعام 2018 برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ممثلا بالنائب سامي فتفت، في مجمع "اده سندز" السياحي في جبيل.



حضر الإحتفال ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المونسنيور شربل انطون، القائم بأعمال السفارة الألمانية في بيروت مايكل رويس، رئيس الجامعة الدكتور سمير مطر ونائبي الرئيس ماريان عضيمي وبيار الخوري، شخصيات رسمية وسياسية ودينية وعسكرية ونقابية واعلامية واجتماعية وبلدية والطاقم الاكاديمي والاداري في الجامعة.



بعد النشيدين الوطني والألماني، عرض فيلم مصور عن إنجازات الجامعة وأبرز محطاتها احتفالا بمرور عشر سنوات على تأسيسها.



ثم ألقى مطر كلمة دعا فيها الطلاب الى "المثابرة في اتجاه التطور الذهني والمعنوي، مع الحفاظ على القيم التي بنتها الجامعة في نفوسهم وأذهانهم"، مستذكرا الدكتور فوزي عضيمي ومثنيا على "جهوده التي بفضلها نحتفل اليوم بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الجامعة".



بدوره، أشاد رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور ألكسندر نجار بالجامعة اللبنانية الألمانية ودورها "الرائد في اختصاصاتها وتمكنها في وقت وجيز من فرض حضورها في الحقل الجامعي".



من جهته، هنأ القائم بالأعمال الألماني القيمين على الجامعة، مشيدا بـ"التطور الملحوظ الذي شهدته منذ تأسيسها خاصة وان لبنان كما المانيا يتمتع بموارد بشرية وأدمغة شابة كطلاب هذه الجامعة"، مؤكدا ثقته "التامة بإدارة الجامعة وأساتذتها وبطلابها الذين يشكلون عنصرا تنافسيا في أسواق العمل".



أما فتفت فهنأ الطلاب، ونوه بالقطاع التعليمي الذي "يتأثر بتطوير القدرة الاستيعابية للتقنيات الجديدة"، مبديا سروره "للاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس الجامعة". واستذكر الراحل الدكتور فوزي عضيمي الذي "نذر حياته لخدمة قطاع الاستشفاء".



وأشار الى أن "هذه الدفعة من الخريجين والخريجات هي قيمة مضافة للمسار الذي اختارته هذه الجامعة والقائمون على ادارتها وتطويرها".



بعد ذلك، قدم نجار ونائبة رئيس الجامعة للشؤون الادارية والمالية ماريان عضيمي درعا تكريمية الى فتفت، وأخرى الى القائم بالاعمال الألماني.



وفي الختام، تم تسليم الشهادات للمتخرجين قبل أن ينضم الجميع لحفل العشاء. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر