A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلن مستشار رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" فؤاد أبو ناضر عن "مفاجآت سارّة داخل حزب الكتائب قريباً"، مشيراً الى انّ "البعض من قدامى المقاومة اللبنانية سيعودون الى الضوء".



وقال أبو ناضر في حدث الى "بيروت اليوم" عبر mtv: "نحن في مرحلة جديدة وننتظر حكومة العهد الأولى ثم سنحكم عليها وحزب "الكتائب" قام بخلوات عدّة والقرارات التي اتخذناها ستترجم داخل الحزب".



وأضاف: "لا أحنّ الى الحرب لكن أفتخر بما فعلته خلال الحرب ويجب أن نكون الى جانب الجيل الجديد ليستفيد من الخبرة التي نمتلكها".



وأكّد أبو ناضر انّ "الصفحة طويت مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ولكن لا تواصل معه ولا لقاء"، متمنياً "أن تكون علاقة "الكتائب" جيّدة مع كل الأحزاب"، معتبراً انّ "جعجع نجح في خلق تركيبة منظمة وفاعلة على الأرض لكن لديه بعض الجوانب السياسية التي أبعدت الناس عنه".



ورأى ان "لبنان لا يمكن أن يقوى إلا من خلال إعلان الحياد "، مشيراً الى انّ "النائب سامي الجميّل قام بنقد ذاتي وهذا يدل على نضوج فعليّ".



وفي موضوع النازحين السوريين، أكّد أبو ناضر ان "حزب الكتائب يريد عودة النازحين بأي ثمن ووسيلة لأننا شبعنا من الكلام والوعود"، داعياً الى "عقد مؤتمر عام مسيحي في بكركي للتوصل الى تصوّر موحّد لأزمة النزوح السوري". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر