الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الطبش: أجواء التشكيل إيجابية والعقد بدأت بالحلحلة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكدت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش أن أجواء التشكيل إيجابية وأن العقد بدأت بالحلحلة، مشيرة إلى أن اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط دل على أن لا تنافر أو سلبيات في العلاقة بين الطرفين. وقالت في حديث لتلفزيون "المستقبل" إن"اجتماع الأمس في بعبدا دل على أن ابواب التشاور مفتوحة مع الرئيس عون ولا يوجد اي خلاف سياسي"



وأضافت"نحن بانتظار عودة الرؤساء من الخارج، وقد وعدنا الرئيس سعد الحريري ان يقدم لرئيس المجلس النيابي نبيه بري فور عودته إلى لبنان ورقة تشكيل الحكومة خلال اجتماعه المرتقب معه الاسبوع المقبل، ليتم عرضها على رئيس الجمهورية والسير بتشكيل الحكومة".



وأوضحت الطبش أنه "منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة كانت المشكلة داخلية وهي مشكلة الاحجام عند بعض الكتل والتي كانت واضحة سواء عند الحزب الاشتراكي او بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر". ولفتت إلى أن"الرئيس الحريري هو المكلف بتشكيل الحكومة ومن حقه ان يسمع لكل الكتل وياخذ كل الاقتراحات والمطالب، الا انه في النهاية هو الحكم الذي سيؤلف الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية".



وشددت على أن" الحصص السنية في الحكومة يجب أن تكون لكتلة المستقبل" وقالت "الرئيس الحريري كان حازمًا بأنه يحق لكتلة المستقبل الوازنة ان تكون ممثلة في الحكومة كباقي الكتل، وبالتالي يجب ان تكون حصة السنة من حصة تيار المستقبل" وأضافت "تركنا الامر عند رئيس الجمهورية وفي حال ارتأى ان يوزّر أحدًا من حصته من الطائفة السنية فلا مانع لدينا".



وعن تأثير تأخير تشكيل الحكومة على الوضع الاقتصادي لفتت الطبش إلى أن الوضع الاقتصادي اللبناني اليوم سيء" مطالبة بالاسراع من دون تسرع في تشكيل حكومة توافق ليتم العمل على الملف الاقتصادي" وتابعت "شهدنا بالامس تقرير ماكينزي الذي قدم لرئيس الجمهورية ونحن بانتظار عودة الرئيس الحريري الى لبنان الاسبوع المقبل ليتم عرضه والسير بهذه الخطة الاقتصادية المتكاملة المتوازنة لانماء البلد وفتح فرص العمل".



وتمنت الطبش "ولادة حكومة قريبة لتباشر حركة اللجان النيابية بعملها لنتمكن من كسب ثقة المجتمعين العربي والدولي من خلال مؤتمر سيدر لتبدأ الحركة الاقتصادية والمشاريع".



مشيرة إلى أنها "تحمل سلة من القوانين من شأنها رفع الظلم عن المرأة بكافة المجالات وفي مقدمتها مشروع اعطاء الام اللبنانية الجنسية لأولادها"



وعن تكليف حزب الله النائب السابق نوار الساحلي بملف النازحين وانشاء هيئة لحزب الله لمتابعة الموضوع رأت الطبش أن هذا الإجراء هو تجاوز لسلطة الدولة، معتبرة أن هذا الملف

يعالج عبر الحكومة اللبنانية ويتم التنسيق مع المفوضية الاوروبية لضمانة عودة النازحين ضمن خطة وطنية شاملة، وهذا ما اكد عليه المطارنة الموارنة عقب اجتماعهم بالامس بضرورة وجود خطة وطنية كاملة وموحدة لمعالجة هذا الملف.



وأضافت"لن نسمح بوجود اي تجاوزات في هذا الملف، ومن الناحية الانسانية يجب ان نراعي الشروط الدولية فيما يتعلق بكيفية تامين سلامة عودة النازحين الى بلدهم".

ورأت أن "نسبة البطالة في لبنان ارتفعت ولا ننكر ان وجود النازحين السوريين زاد من البطالة"، مشددة على ضرورة أن تطبق وزارة العمل القوانين" ودعت دعو المؤسسات والشركات لعدم مخالفة القوانين والاستغناء عن العمالة اللبنانية بسبب منافع شخصية لان هذا يرتدّ من ناحية اخرى على الاقتصاد اللبناني".



المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر