الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار زهرا: "القوات" تعمل للجمهورية وليس للسلطة القوية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال شدد النائب السابق أنطوان زهرا على التزام الشفافية وقول الحق في العمل السياسي والعمل من أجل الجمهورية القوية، قائلا :"الفرق بين "القوات" والغير أنها تعمل لجمهورية قوية وليس لسلطة قوية تستأثر بالمناصب والمراكز في مؤسسات الدولة."



كلام زهرا جاء خلال تمثيله رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في العشاء السنوي لدائرة الإتصالات في مصلحة النقابات في "القوات".



وتوجه زهرا بالشكر الكبير للناشطين والحضور على حد سواء وهنأهم على المواظبة على إقامة هذه المناسبة السنوية والتي تتيح الفرصة للقاء بالعاملين بقطاع الإتصالات وشكر للسيدة إيڤون سليمان جهدها في الإضاءة على مشاكل هذا القطاع وحرصها على إلتزام الدستور وتطبيق القانون وقال: إن قطاع الإتصالات ساهم في تمويل سلسلة الرتب والرواتب ويجب العمل على تنظيم هذا القطاع.



وأضاف: "القانون هو من يحمي كل مواطن ولا يجب على الأحزاب حماية الفاسدين".



كما تناول قانون الإتصالات ٤٣١ الذي ينظم القطاع والذي ينص على إنشاء الهيئة الناظمة ثم انشاء "ليبان تلكوم" ولكن أي من الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الإتصالات لم ينفذ ما نص عليه هذا القانون وقال: "ربما للبعض مصلحة في إستمرار الفوضى في هذا القطاع الذي يدخل المليارات لخزينة الدولة لصالح إفادة الشركات الخاصة على حساب الدولة".



واشار إلى أنه قد "عُرضت علينا مشاريع للخصخصة وقد تم رفضها ولكن لا نرفض الشراكة بين القطاع العام والخاص ويمكن اعتماد نفس المعيار لإصلاح قطاع الكهرباء ووقف الفساد والهدر".

وتابع زهرا، "القوات" تصدّت لفرض صفقات لا تمر عبر دائرة المناقصات".



وختم كلامه بأن نهج "القوات" بمكافحة الفساد سيستمر في أي وزارة تتسلمها "القوات" في المستقبل. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر